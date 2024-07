Después de que Marieta aclarase sus sentimientos por Kiko Jiménez y decidiera apostar por Torres y concederle una cita, la pareja han realizado una videollamada en la que la tensión se podía palpar entre ellos. Sin poder contener la sonrisa, han comenzado a fantasear sobre su primer encuentro íntimo: “No voy a tener una cita con Torres y no darme un morreo”, afirma tajante la influencer. A la hora de dar un paso más allá, Torres ha hablado sin cortarse: “No lo voy a buscar, pero tampoco lo voy a parar”, a lo que Marieta no ha podido evitar contestar entre risas: “Después de un beso, me cuesta parar”.