A pesar de estar en un lugar de postal, Lucía Sánchez ha tenido unas accidentadas vacaciones en las Islas Baleares, que han terminado con ella llorando al no poder ver a su hija a su regreso . Durante el viaje, el cual ha compartido en su canal de mtmad, a la exconcursante de ' Gran Hermano Dúo' le ha pasado de todo y cuenta el surrealista episodio que ha vivido con un fan en Ibiza . Totalmente en shock por lo sucedido, la gaditana explica con todo lujo de detalles lo que sucedió con su seguidor en una conocida discoteca de la isla.

A pesar de haber mucha gente extranjera en la discoteca, hubo personas que reconocieron a la influencer, los cuales no dudaron en pedirle una foto. Un seguidor entabló conversación con la gaditana y sorprendió mucho a Lucía Sánchez con sus palabras. Con toda su buena intención, el fan intentó halagar a la exparticipante de 'La isla de las tentaciones', pero sin éxito, ya que solo consiguió enfadarla.

Con lo que parecía ser un inocente piropo, el fan de Lucía Sánchez ofendió a la influencer , puesto que se equivocó de lleno con su comentario. Además, la amiga de la gaditana explica que el chico se quedó mirando como diciendo "qué he dicho". Dichas palabras molestaron a la exparticipante de 'La última tentación' porque iban dirigidas a su físico. Algo intolerable para ella, y más aún ahora que ha logrado aumentar su autoestima desde que ha comenzado una relación con Álvaro Boix .

"Fui muy borde, me salió del alma", asegura la gaditana, la cual recrea la mirada fulminante con la que miró al fan. En su forma de mirar al seguidor se intuye asombro y enfado a partes iguales y su respuesta al piropo no se queda atrás. "Me cabreé y le mandé a tomar por saco", apunta Lucía Sánchez, que a pesar de haber pasado unas horas desde lo sucedido, continuaba incrédula ante la "falta de respeto" que tuvo su fan.