En septiembre del año 2022 Alejandro Nieto y Tania Medina se comprometieron por todo lo alto, con una increíble fiesta de pedida sorpresa . No obstante, dos meses más tarde, el segundo finalista de ' Supervivientes All Stars ' y su prometida anunciaban en mtmad que su enlace se había paralizado. Ambos exsupervivientes explicaban el motivo por el que habían decidido cancelar su boda , en exclusiva. Una decisión que se ha mantenido en el tiempo, puesto que están a punto de cumplirse dos años desde que se prometieron y sigue sin haber una fecha fija para su bodorrio.

"Sé que a muchos les va a poner triste... Tenemos que posponer la boda", comenzaba a contar Tania Medina en su vídeo. En aquel momento la modelo y finalista de 'Supervivientes All Stars' llevaban cuatro años de relación y pese a tener claro que querían estar el resto de su vida juntos, diferentes sucesos interrumpieron sus planes de pasar por el altar . La pareja explicaba cada una de las razones por las que se habían visto obligados de no celebrar su casamiento y Alejandro Nieto se sinceraba sobre sus sentimientos hacia su novia.

Para el de Cádiz, Tania Medina ya es su mujer, aunque no se hayan dado el 'sí, quiero'. "Vivimos juntos, compartimos vida, hacemos todo juntos", aseguraba el segundo finalista de la primera edición de 'Supervivientes All Stars'. Eso sí, esto no quita que ambos sigan deseando celebrar su boda, o al menos en ese momento en el que anunciaban la cancelación de esta.