La ganadora de ‘Gran Hermano VIP’ habla sin filtros sobre cómo su aspecto ha evolucionado drásticamente desde su adolescencia. " Físicamente, lo he notado, antes era un palo" , revela la valenciana, mencionando que desde que cumplió 27 años su cuerpo engorda con más facilidad . Una situación que suele darse a medida que se cumplen años, puesto que se produce un contrarresto y aumenta la grasa corporal mientras que la masa muscular disminuye.

A pesar de los cambios en su físico, Naomi Asensi está muy contenta con el aspecto de su rostro. La que fuera participante de 'La isla de las tentaciones' asegura con una gran sonrisa que el estado de su cara nunca ha estado mejor: "Me siento en mi ‘prime’, me veo la cara más joven que nunca". Una mejoría que ha podido darse tanto por sus cambios de look, ya que el pelo define mucho la paraciencia de una persona, como por los retoques estéticos a los que se ha sometido en esta parte de su cuerpo.