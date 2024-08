La exparticipante de 'Gran Hermano DÚO' cuenta todos los detalles sobre el encuentro que protagonizó con el actor , que tanto ha dado de qué hablar en redes sociales. “Mucha gente me habéis preguntado por la foto”, comenta la influencer mientas explica cómo consiguió hacerse la instantánea con el actor. “Fue surrealista” , continúa diciendo Mayka Rivera aún sorprendida por lo que pasó después. La exconcursante de ‘La isla de las tentaciones’, que se ha reencontrado con su perro Rosito después de tres meses sin verse , revela cómo fue el momento que compartió con Antonio Banderas y confiesa las sensaciones que tuvo al tenerle solo a unos metros de distancia.

“Fue muy cercano”, comenta la influencer con una sonrisa en el rostro, destacando la calidez y amabilidad que mostró el actor durante su encuentro . Asimismo, Mayka Rivera ha dado todos los detalles y ha confesado dónde se produjo su fortuito acercamiento: “Fui a Marbella con mi novio a cenar a un restaurante y nos dijeron que estaba allí. A mí me hizo mucha ilusión”, comparte la murciana que no podía contener más la emoción.

Antonio Banderas no es el único famoso del que se ha rodeado Mayka Rivera durante sus vacaciones y la ganadora de ‘GH Dúo’ ha aprovechado su último capítulo de ‘Blondy’ para contar su anecdótico encuentro con un cantante muy famoso conocido por todos. Al restaurante en el que cenó la influencer con su chico también acudió Luis Miguel , el gran cantante y productor mexicano que recientemente ha hecho una gira musical por España.

Sorprendida y emocionada a partes iguales, Mayka Rivera cuenta cómo actúo al tener delante a la estrella musical y lo cuenta todo sobre su breve encuentro. “Me querría haber echado una foto con él, pero me daba un poco de palo”, confiesa la influencer mientras revela los motivos por los que no se atrevió a pedirle la instantánea. El verano de la murciana ha estado cargado de anécdotas y Mayka las ha revelado todas a través de su canal de mtmad. ¡Descubre las novedades de la vida de Mayka Rivera en su último capítulo de ‘Blondy’ disponible en mitele y mitele PLUS!