Después de más de dos largos meses y tras contar los detalles de su reencuentro con su novio , Mayka Rivera se ha reencontrado con su perro Rosito después de tres meses sin verse. La exconcursante de 'La isla de las tentaciones' ha compartido con sus seguidores el emocionante momento a través de su canal de mtmad. La influencer ha viajado hasta Murcia, su ciudad natal, para volver a ver a su queridísima mascota tras proclamarse ganadora del reality de mitele PLUS.

Recién llegada a su casa de Murcia, Mayka, que ha anunciado el importante paso que va a dar en su relación con su novio, no podía esperar ni un segundo más para reencontrarse con su perro. Después de casi tres meses separada de él, el recibimiento no ha podido ser más esperado por ambas partes y Rosito no ha defraudado las expectativas de su dueña y le ha dedicado una enérgica bienvenida. A las puertas de su casa estaba esperándole Rosito, que en cuanto la olió, la reconoció y se lanzó a sus brazos.