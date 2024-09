Borja González y su novia resuelven muchas de las grandes dudas que giran en torno a su relación a través de mtmad. El exconcursante de ' La isla de las tentaciones ', que ya ha hablado de los problemas que tiene con su novia desde que son padres , hace una importante confesión junto a la madre de su hijo Luca. El influencer desvela por primera vez el impactante motivo por el que casi rompe con Ana Solma , el cual no está para nada relacionado con su paso por República Dominicana o la paternidad.

"Lo dejamos y volvimos" , señala Ana Solma bajo la atenta mirada de su chico, el cual explica que la esteticista comenzó a sacar todos sus objetos personales del armario. "Me estaba haciendo la maleta", revela Borja González, que no ha dudado en revelar todos los detalles sobre por qué acabaron discutiendo y el motivante de la drástica reacción de su chica.

Aunque los exconcursantes de 'La isla de las tentaciones' discutieron acaloradamente, ambos dieron el paso de enterrar el hacha de guerra para no tirar por tierra la relación que han logrado forjar a lo largo de los últimos 5 años. El guardia civil y su novia explican cómo se produjo su reconciliación y la esteticista confiesa que fue ella la encargada de dar primero su brazo a torcer.

"Me estaba haciendo la maleta y en el último momento empezamos a llorar abrazados", cuenta Borja González, el cual ahora no duda en reírse ante la surrealista situación que llevo a la pareja a ese extremo de casi romper su noviazgo. Del mismo modo, Ana Solma no puede contener la risa y se sincera, al igual que su chico, sobre todo lo que pasó aquel día en que podría haber terminado su relación con el valenciano para siempre.