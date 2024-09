La diseñadora tiene muy claro el momento exacto en el que su relación comenzó a deteriorarse y todos los remedios que intentó poner. “Si no quieres, no se puede”, afirma resignada la influencer. La exconcursante de ‘Bailando con las estrellas’ cuenta cómo su hija vivió esta situación y cómo era su comportamiento con Javier Ungría.

Tras sincerarse como nunca sobre uno de los aspectos más dolorosos de su matrimonio con Javier Ungría, Elena Tablada confiesa su sentimiento de culpabilidad con la psicóloga. La empresaria se arrepiente de no haber sido lo suficientemente tajante con su exmarido. “Seguía tragando e intentándolo, no me cabía en la cabeza”, se sinceraba al hablar de todos los miedos que se le despertaron en ese momento.