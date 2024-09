La exconcursante de ‘La isla de las tentaciones’ se enfrentaba a un día muy esperado, a la vez que temido. Desde que anunciase su inminente paso por quirófano, la gaditana ha explicado lo asustada que estaba por este día y, poco antes de iniciar su intervención estética, confesaba: “Tengo miedo, no me vaya a pasar algo por la niña”. Con su anterior experiencia, Lucía tenía mucho miedo respecto a algunos factores, pero no se imaginaba lo que iba a suceder en esta ocasión. Ahora, la influencer actualiza su estado de salud tras su segunda operación de pecho.