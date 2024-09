Ana Solma y su novio desvelan todos los secretos de su relación en 'Anatomía de Borja'. Después de hablar sobre los inicios de su relación , la exconcursante de ‘La isla de las tentaciones’ no solo confiesa qué fue lo que le enamoró de Borja González , sino que también aprovecha para lanzar una indirecta a su pareja. El guardia civil, lejos de quedarse en silencio, no ha dudado en responder a los comentarios de la influencer con su habitual sentido del humor.

Sin embargo, la empresaria no ha podido evitar lanzar alguna que otra pulla a su chico, insinuando que esas pequeñas cosas que tanto le gustaban en un principio ya no están tan presentes en su relación actual. “Le vi todo lo que no es ahora”, señala Ana Solma con un toque de humor, sin ocultar del todo qué hay cierta seriedad en su comentario. A pesar de sus duras palabras, la valenciana no deja lugar a dudas de que lo que sintió al inicio por su chico fue clave para replantearse formar un futuro junto al guardia civil.