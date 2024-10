Antes de entrar en 'Supervivientes', Marieta puso en marcha su negocio junto a su familia, pero no ha sido hasta ahora que se ha puesto totalmente bajo los mandos del proyecto. La creadora de contenido explica todos los pasos que ha seguido para montar la empresa y desvela el rol que tiene cada uno de sus familiares en la compañía. “Yo soy la jefa y la que paga” , exclama la joven, la cual habla de las decisiones que ha tenido que tomar sobre su empresa, desde los precios hasta la calidad de los productos.

La que fuera participante de 'La isla de las tentaciones' desvela la amplia oferta de productos que va a tener su negocio, todos ellos "muy de raza", asegura. Marieta no ha escatimado en gastos y ha elegido elaborar costosas prendas de ropa "hechas a mano" y "diseñadas al gusto" , apunta. Además, para su marca, la influencer ha elegido joyería de gran calidad , elaborada en Córdoba, “quería producto español”, asegura la de Elche, qu e siempre ha presumido de su vena flamenca .

La novia de Suso Álvarez no solo ha querido restringir su negocio al mundo de la moda, ya que Marieta ha decidido que en su empresa también se va a vender algo muy típico de España, jamones y vinos, "no hay nada más español", recalca. La exsuperviviente no puede estar más orgullosa de poder emprender este proyecto empresarial que engloba todo lo que más le gusta y habla de lo que espera conseguir con esta marca tan original que ha puesto en marcha.