La exconcursante de 'La isla de las tentaciones' muestra su impresionante cambio de look en su canal de mtmad

Tania Déniz graba la reacción de Ruth Basauri, Bea Retamal y Laura Boado a su nuevo corte de pelo

La influencer se sincera sobre su cambio físico y enseña su antes y después

Tania Déniz comparte en su canal de mtmad la última locura que ha realizado. Después de hablar sobre el motivo del fin de su relación con el chico que estaba conociendo, la exconcursante de 'La isla de las tentaciones' ha decidido renovar su imagen. La influencer muestra su antes y después tras realizarse su cambio de look más radical hasta la fecha. La modelo, que siempre ha llevado el mismo corte de pelo, se ha arriesgado como nunca antes y opina sobre su nuevo aspecto.

“Creo que he hecho una locura”, confiesa la que fuera finalista de 'Pesadilla en el Paraíso' instantes antes de enseñar su rostro a cámara. Tania Déniz no puede creer que se haya puesto un nuevo corte de pelo, después de haber pasado gran parte de su vida con el mismo look. A pesar de que la joven de 23 años se ha modificado el color de su melena en otras ocasiones, jamás se había atrevido con algo como esto. ¿Qué se habrá hecho?

Después de mostrar al detalle su nuevo look, Tania Déniz se sincera y confiesa que se arrepiente. “No es como yo esperaba. Qué hacemos con esto”, exclama la joven, la cual no se ha visto capaz de grabar contenido para sus redes sociales en el estado actual en el que se encuentra su pelo. La joven, que intentaba sumarse a una de las modas del momento, ha descubierto que ir a la última no es siempre una buena opción.

La reacción de Ruth, Laura y Bea al nuevo look de Tania Déniz

Llena de dudas e inseguridades, Tania Déniz no ha dudado en llamar a sus grandes amigas para saber lo que piensan sobre la locura que ha cometido. Asimismo, la exparticipante de 'La isla de las tentaciones' graba la reacción de Ruth Basauri, Laura Boado y Bea Retamal al ver su nuevo aspecto. La primera en coger el teléfono móvil ha sido la camarera de 'First Dates', a la cual no le ha gustado mucho cómo ha quedado la creadora de contenido.

Después, la exconcursante de 'Gran Hermano' ha reaccionado totalmente a la inversa que Laura Boado. “Estás guapa”, le ha asegurado la valenciana a Tania Déniz, la cual se ha quedado un poco más tranquila al escuchar las palabras que le ha dicho su amiga sobre su asombroso e inesperado cambio de look.

Tras hablar largo y tendido con ambas influencers, ha llegado el momento de que la que fuera tronista de 'Mujeres y Hombres y Viceversa' de su veredicto. Ruth Basauri se posiciona en un punto intermedio a los dos anteriores. "No estás mal", señala la creadora de contenido, que considera que Tania Déniz no debería haberse tocado su melena.