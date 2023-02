Antonio Montero, Borja Estrada y Tania Déniz se convierten en los tres finalistas de ‘Pesadilla en El Paraíso’

Después de la expulsión de Silvina , los concursantes descubrían algo que no esperaban: ella no iba a ser la única en abandonar el programa. Ha sido la audiencia quien ha elegido quiénes iban a ser los tres finalistas que lucharán por el premio el próximo domingo.

La influencer se ha convertido así en la séptima expulsada y en la cuarta clasificada de la edición. Al conocer el veredicto, Mar ha compartido inmediatamente cómo se sentía: “Me lo esperaba, me lo imaginaba. Me sabe mal porque estoy a nada de la final, me faltaba nada… Pero también estoy contenta porque he llegado hasta aquí”.