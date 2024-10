Después de desvelar la complicada situación que atravesaba con el padre de su hijo , Danna Ponce y su chico hicieron las maletas para cruzar el charco e intentar mejorar su relación. Tras regresar, la que fuera concursante de ' Pesadilla en el Paraíso ' se sincera sobre en qué punto se encuentran y aclara si ha superado su crisis con Xavi Cortés en su viaje a Florida . La influencer no ha dudado en confesar si siente que ha logrado reconectar con su pareja.

Danna Ponce se abre en canal junto a su amigo Dama Ruiz, el cual no ha dudado en preguntarle cómo va su relación con Xavi Cortés. "No estamos en un momento de luna de miel", desvela la creadora de contenido, la cual se fue de viaje con su novio a Florida y se vio sorprendida por el huracán Milton . Con la sinceridad que le caracteriza, la valenciana cuenta qué pasa entre ellos y saca a la luz el nuevo motivo por el que están distanciados en estos momentos.

Asimismo, la exparticipante de 'Pesadilla en el Paraíso' explica si el viaje a Orlando ha sido una reconexión con su pareja. Danna Ponce confiesa que tanto ella como Xavi Cortés necesitaban salir de la rutina y volver a sentir adrenalina, " la monotonía me aburre" , señala la influencer. Por esta razón ambos escogieron hacer este tipo de escapada y la creadora de contenido desvela si ha sido una buena decisión ir a Disney World y otros parques temáticos, o si, por el contrario, este viaje no ha servido para mejorar su relación.

La exconcursante de 'Pesadilla en el Paraíso' confiesa que su viaje a Orlando "no ha sido romántico" , tal y como ella misma señala. Esto podría haber abierto más la brecha existente en su relación y la influencer saca de dudas a sus seguidores explicando cómo se encuentra con el padre de Máximo actualmente. Danna Ponce, que asegura tener un amor totalmente incondicional por Xavi Cortés, cuenta si por su mente ha pasado la idea de romper su noviazgo con su pareja.

Tras aclarar que no están en su mejor momento, Danna Ponce responde a la gran duda de su situación con el influencer y desvela si barajan la posibilidad de separarse. Asimismo, la creadora de contenido contesta a más preguntas sobre su relación con Xavi Cortés y destapa la petición íntima que la valenciana le ha hecho a su pareja. No solo eso, la exconcursante de 'Pesadilla en el Paraíso' se sincera sobre el susto que ha tenido con su novio. ¡Dale al play y no te lo pierdas en el capítulo íntegro!