Elsa Mateos (GH) se derrumba por los problemas con su familia: “No puedo guardarme todo dentro”

Después de desvelar en el programa de 'En todas las salsas' que lleva más de 8 años distanciada de sus padres , Elsa Mateos se sincera en mtmad sobre su desconocido pasado. La exconcursante de 'Gran Hermano' se abre en canal y se derrumba por los problemas que tiene con su familia . Con lágrimas en los ojos y un nudo en la garganta, la de Bilbao cuenta toda la verdad y desvela por qué no tiene ninguna relación con ellos y saca a la luz su lado más vulnerable.

Tras contar unas pinceladas de su dura historia familiar en el videopodcast, Elsa Mateos recibió un aluvión de mensajes en redes sociales de sus seguidores, con ansias de saber más al respecto. Por este motivo, la exconcursante de 'GH' no ha dudado en hablar de este tema, pese a que no es nada fácil para ella. La bilbaína confiesa que desde su paso por la casa de Guadalix de la Sierra siente que necesita desahogarse acerca de las duras experiencias que ha vivido en su pasado. "No puedo guardarme todo dentro", señala la joven, mientras las lágrimas brotan de sus ojos.