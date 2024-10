La catalana le confiesa por primera vez a Lester Duque el motivo que has detrás de haberse comprado una casa en Barcelona . Un asunto que no ha gustado nada al exconcursante de 'La última tentación', puesto que ha descubierto que su mujer ha querido adquirir esa propiedad, la cual ya enseñaron en su canal de mtmad, para irse a vivir con su bebé si se divorcian . Según explica Patri Pérez, ella tomó esta decisión tras el nacimiento del pequeño, ya que comenzó a tener muchas discusiones con su marido desde ese momento.

"He tenido que pensar en mi futuro", argumenta la influencer, la cual asegura que se ha asesorado con un abogado sobre su situación en el caso de que decidan romper su relación. Por su parte, Lester Duque, que se entera en ese mismo momento de que la compra de esa vivienda tenía un fin oculto, se enfada con Patri Pérez y le asegura que no dejará que se lleve a su hijo en común bajo ningún concepto.

Tras escuchar como Patri Pérez ya tiene un plan b si se divorcian, Lester Duque no ha tardado en reaccionar. "Tú no puedes irte con tú hijo a Barcelona, porque está empadronado aquí" , exclama el exconcursante de 'La isla de las tentaciones', el cual defiende la opción de que ser él quien se quede con su hijo en común en el caso de que se separen. ¡Dale al play y descubre todo lo que ha pasado entre ellos!

“Daba a entender que no me quiero encargar de mi hijo”, exclama el creador de contenido, muy dolido con su mujer por sus palabras. Lester Duque defiende que no es ningún "gandul", tal y como el mismo señala y habla claro sobre el gran tiempo que dedica al pequeño Río. Por su parte, Patri Pérez intenta hacer entender a su pareja que no era eso lo que quería decir e intenta que haya una reconciliación entre ellos, después de protagonizar otra tensa discusión en 'Juntos y revueltos'. ¿Lo habrá conseguido?