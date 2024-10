Cuatro años más tarde, "descubrí que mi padre tenía una adicción muy grave a las drogas" , señala la catalana, la cual asegura que sufrió un shock al enterarse durante las navidades del 2009 de la situación que se escondía detrás de la separación de sus padres. "No me entraba en la cabeza que estuviera en eso metido", confiesa la mujer de Lester Duque, visiblemente afectada pese a l tiempo que ha trascurrido desde aquella etapa de su vida.

Asimismo, la creadora de contenido explica que a raíz de la adicción de su padre llegaron los problemas económicos. Patri Pérez se fue con su madre y su hermana pequeña a vivir a un piso y no dudo en comenzar a ponerse a trabajar cuando tan solo tenía 17 años y estaba estudiando bachillerato. "No llegábamos a fin de mes", confiesa la joven, la cual tuvo que enfrentarse a más piedras en su camino durante aquellos años tan duros de su vida.

Aunque estaba atravesando un momento muy complicado sobre todo para una adolescente, la catalana logró alcanzar sus metas. "A pesar de que mis padres se han separado, de que lo he dejado con mi novio y de que me han hecho bullying en el colegio, me he sacado mis estudios”, subraya Patri Pérez rota de dolor al revivir todo lo que sufrió. "Se pasa muy mal, no se lo deseo a nadie", concluye la creadora de contenido, dejando atrás este oscuro pasado.