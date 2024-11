“Cuando me tomé dos copitas le dije unas palabritas a David”, confiesa la andaluza. Lucía Sánchez admite que no tiene relación ninguna con David, pero aun así, quiso enfrentarse a él durante la fiesta . Ambos compartían el mismo espacio cuando la ganadora de ‘Gran Hermano Dúo’ se le acercó y le dijo: “Sé lo que haces aunque tú lo niegues”. El exnovio de Elena Adsuara se quedó en shock tras esas palabras y le costó reaccionar . Pasados unos segundos, el albaceteño le hizo una confesión a la gaditana queriendo contraatacar.

David Vaquero no quiso pronunciase sobre el ataque que le profirió Lucía Sánchez. Para salir del paso, el novio de María Aguilar decidió meterse con Lucía Sánchez sacando el nombre de Isaac Torres . Sin pelos en la lengua, la protagonista de 'Un amor para Lucía' explica qué fue lo que le dijo el albaceteño sobre su exnovio y Miguel Frigenti cree que la respuesta del influencer fue porque "le picó" lo que la gaditana le dijo, tal y como el mismo declara.

Hace algunas semanas, Fani Carbajo y Miguel Frigenti sacaban a la luz una nueva infidelidad en la pareja de David Vaquero y María Brun. No es la primera vez que escuchamos que ha habido una deslealtad hacia la malagueña por parte de su chico, aunque parece que no es motivo suficiente para dejar la relación. “María cree que hay una conspiración contra su relación” , admite Miguel Frigenti.

María asistió a ‘Los Mejos’ cuando toda esta información salió para que le enseñaran las pruebas de la infidelidad. Quién no ha dado la cara desde entonces ha sido David, que se ha mantenido alejado de toda polémica. “Todavía no ha dado la cara”, aclara Marta Peñate, la cual invita al exconcursante de ‘La isla de las tentaciones’ al programa para que dé su versión. ¡Si quieres enterarte cómo fue el encontronazo completo entre Lucía y David y qué parejas penden de un hilo no dudes en ver el capítulo completo!