El equipo de 'En todas las salsas' no se perdió uno de los últimos eventos del mundo influencer y Pedro Jota habló con las celebrities sobre los temas más candentes del momento. Uno de los rostros conocidos a los que entrevistó el periodista fue Nagore Robles . Después de dedicarle unas bonitas palabras a Carla Flila , la colaboradora de 'Supervivientes' cuenta cuál fue su reacción al embarazo del año y defiende lo buena madre que va a ser Anabel Pantoja .

Tras las críticas que ha recibido la sobrina de Isabel Pantoja, después de anunciar su embrazo , Nagore Robles ha salido en su defensa. La influencer, que está embarazada de cuatro meses, ha tenido que hacer frente a comentarios que señalan que podría no estar preparada para ser madre. Para la colaboradora de televisión es impensable que la exconcursante de 'Supervivientes' no este lista para tener un bebé, porque ella ha sido testigo de cómo cuida de los pequeños de su familia , e incluso de sus propios amigos.

Asimismo, la colaboradora de televisión se aventura a decir que a Anabel Pantoja le pega tener una niña. Asimismo, Nagore Robles no se queda callada y dice lo que piensa sobre la posibilidad de que este bebé una al clan Pantoja. Desde su punto de vista, la exgran hermana cree que es muy difícil que se vaya a dar ese acercamiento familiar. Aun así, la amiga de Anabel Pantoja desea que: "Los Pantoja hagan las paces y vivan este nacimiento como una gran celebración"

Del mismo modo que Nagore Robles habla con Pedro Jota sobre la futura maternidad de Anabel Pantoja, también desvela a 'En todas las salsas' cómo reaccionó al enterarse de que estaba embarazada. Fue la propia sobrina de la tonadillera la que le comunicó que estaba esperando a su primer hijo y la colaboradora de televisión no pudo contener las lágrimas de felicidad. “Lloré, me emocioné muchísimo. Me pareció muy bonito”, confiesa la influencer.