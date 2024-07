Asesinato machista en Alicante: el cuerpo de Margarita sigue sin ser reclamado y a su agresor le despiden con flores

El funeral de Tomás R.P. se celebró este martes en el cementerio de Alicante, tras una ceremonia oficiada por el sacerdote y vicario general Bienvenido Fernando Moreno en el tanatorio La Siempreviva. Este mismo tanatorio alberga el cuerpo de Margarita, pero durante la ceremonia, no hubo ninguna mención a la víctima . En cambio, el vicario centró su homilía en el "sufrimiento" de Tomás durante el último año , cuestionando incluso los informes de la prensa sobre el crimen de género.

Entre los asistentes al funeral se encontraba una amiga de Tomás, quien reveló que el asesino machista le había confesado estar en plena disputa con su esposa un día antes del descubrimiento de los cadáveres. "Me dijo que se había casado con el demonio y que le estaba arruinando la vida y rompiendo cosas en la casa", comentó la amiga, quien aseguró haber pedido a Tomás que no recurriera a la violencia y que llamara a la Policía. Sin embargo, Tomás no siguió su consejo y, al día siguiente, ambos cuerpos fueron hallados con disparos de escopeta en la cabeza.