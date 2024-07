Tony Spina está muy contento de estar en el programa de 'En todas las salsas' para poder resolver las dudas que se han generado a raíz de la participación de su novia en el reality más extremo de la televisión. El exsuperviviente explica las pautas médicas que Marta Peñate sigue para retomar sus planes de ser madre tras 'Supervivientes All Stars' , después de toda la controversia que se ha generado al respecto. Además, el italiano confiesa qué es lo que él piensa realmente del importante paso que ha dado su chica de ir a Honduras.

A la exconcursante de 'Gran Hermano', le han ido diagnosticando diferentes impedimentos para quedarse embarazada durante los dos años que lleva intentando ser madre junto al italiano. Un problema congénito de útero bicorne, hidrosálpinx y un paso por quirófano para que le extirpen las trompas de Falopio son solo algunas de las cosas a las que se ha enfrentado la influencer, la cual no pierde la esperanza de tener un hijo. Tanto es así que su fijación por ser madre ha llegado a crearle una obsesión y "eso no es sano", según señala Tony Spina.

Al pronunciarse sobre si es recomendable que la canaria haya viajado a Honduras, debido a que podría tener problemas con la regulación de la menstruación, Tony Spina explica las indicaciones que le ha dado su médico a Marta Peñate. Según su doctor, al tener que descansar del tratamiento tras haber sufrido una infección de endometrio , su estancia en 'Supervivientes' no pone en peligro todo el camino que ha recorrido hasta ahora para ser madre.

Ahora que por lo menos la canaria va a descansar durante lo que dure su experiencia en Honduras, Tony Spina confiesa qué piensa de que su pareja haya detenido el proceso para quedarse embarazada e irse Cayos Cochinos. Además, responde ante las dudas que se han generado en redes sociales sobre lo contraproducente que puede ser que Marta vaya a 'Supervivientes All Stars' si desea tener un hijo , debido a las extremas condiciones que tienen en Honduras y la falta de alimento.

Marta Peñate ya ha hablado en numerosas ocasiones sobre los problemas que tiene para tener un hijo y del proceso que está realizando para conseguirlo, pero la versión de Tony Spina sobre esta etapa de sus vidas es mucho más desconocida. El que fuera concursante de 'Supervivientes' se sincera sobre lo mucho que sufre al ver que su novia se castiga por no quedarse embarazada . "Cada vez que crees que estás listo hay algo más", explica el influencer, el cual ha vivido junto a su pareja todos los contratiempos que han ido surgiendo en el proceso.

