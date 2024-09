Violeta Mangriñán parece estar destinada a vivir en el epicentro de las polémicas. Desde su paso por ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’ , la influencer siempre ha sido una figura reconocida que no ha dejado indiferente a nadie. Y ahora, tras emprender su propio negocio, los comentarios no han tardado en llegar. 'En todas las salsas' ha estado presente en el 'Suavefest' y ha podido charlar con la exconcursante de ‘Supervivientes’ que se ha pronunciado sobre las críticas que ha levantado su negocio 'Maison Matcha' por ser famosa .

Después de hablar de la situación que atraviesa su relación con Fabio Colloricchio, la reconocida empresaria ha dedicado unas palabras a aquellos que buscan cualquier oportunidad para desacreditar su trabajo solo por ser una persona conocida. “Se creen que todo nos lo regalan por ser influencer y a mí me ha costado igual o más que a otro emprendedor”, asegura la creadora de contenido con una mezcla de frustración y valentía. “Mucha gente a la que no le caes bien va a buscar el fallo”, señala Violeta quien afirma que ser famoso no es todo ventajas, hay muchos inconvenientes de crear una empresa cuando eres una de las caras más conocidas de las redes sociales.