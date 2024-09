La empresaria no esconde que en su relación no todo es color de rosa, “yo siempre he dicho que tenemos nuestras discusiones”, expone Violeta Mangriñán. Asimismo, la influencer critica a aquellos que venden en redes sociales ser una pareja perfecta, puesto que luego la gente se lleva las manos a la cabeza cuando cortan, al igual que sucedió con Álvaro Morata y Alice Campello, que parecían ser el matrimonio ideal.