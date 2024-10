La exconcursante de ‘Supervivientes’ sorprendía a todos sus seguidores, hace tan solo unas horas, con un directo en el que contaba todas las conversaciones explícitas que el preparador físico habría mantenido con Jonan Wiergo y otras intimidades de la que fuera su pareja. El detonante de este sorprendente directo de la influencer no era otro que unas declaraciones de Álex en un desfile de Félix Ramiro en el que afirmada el deseo de Adara de tener un hijo con él. Steisy, que también desvelaba los apelativos cariñosos con los que se refería a Pablo Pisa , se ha sumado a las personas que señalan estas actitudes de Alex. Nuestra colaboradora, Lía Román, se ha puesto en contacto con el exnovio de Adara Molinero para conocer su versión.

Pero el preparador físico no solo ha reaccionado a las duras declaraciones que ha dado su expareja, sino que se ha visto obligado a tomar una drástica decisión sobre su polémica con Adara Molinero. Más firme que nunca, Álex Ghita asegura tener muchas ganas de contar la verdad y dar su versión por completo, puesto que tiene muchas pruebas que refutarían su versión. "No hay pareja de Adara que haya vivido cosas peores que las que he vivido yo", desvela el entrenador personal antes de poner sobre la mesa las condiciones que le harían tomar esta determinación.