Tras la sonada ruptura de la televisiva y el entrenador personal, ‘En todas las salsas’ ha profundizado en la polémica que envuelve a la famosa expareja. Después de destapar las duras críticas que Bárbara Cañuelo ha dedicado a la ganadora de ‘Gran Hermano VIP ’, Steisy habla de su relación con Álex Ghita, ex de Adara Molinero . La que fuera concursante de ' Supervivientes ' da un paso al frente y, por primera vez, cuenta toda la verdad de su vínculo con el preparador físico.

Al igual que Lola Ortiz habló en exclusiva sobre cómo es el deportista de entrenador , Steisy explica cuál fue su experiencia con él y asegura que fue ella quién le descubrió primero. La granadina no ha escatimado en detalles y confiesa que Álex Ghita se refería a ella con motes cariñosos y del mismo modo lo hacía con su chico, "a mi novio también le llamaba 'tigresito" , subraya la extronista de 'Mujeres y Hombres y Viceversa'.

Además de aclarar la relación que mantiene con el entrenador de celebrities, Steisy dice lo que piensa sobre la ruptura de Adara Molinero y Álex Ghita. La extronista de ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’ habla sobre los posibles motivos de la separación del que fuera su preparador físico y la exparticipante de ‘Supervivientes All Stars’. “Si tú no eres muy segura de ti misma o de tus relaciones, se pueden generar muchos celos”, señala tajante la novia de Pablo Pisa, revelando el problema que podría haber causado el fin de esta relación amorosa y lanzando una indirecta a Adara.

Por otro lado, el presentador del videopodcast no ha dejado pasar la oportunidad de preguntar a Steisy por su opinión sobre la hija de Elena Rodríguez y sus relaciones sentimentales. La creadora de contenido, que tiene una amplia experiencia en el amor, no ha dudado en dar su punto de vista y responde con total sinceridad.