Elsa Mateos, que tras su experiencia en la casa de Guadalix se ha dado cuenta de las cosas que no le gustan de ella y que quiere cambiar , hace un trabajo de introspección para dar con el origen de su forma de ser no solo durante el concurso sino en su día a día. La joven de 30 años considera que las complicadas experiencias que ha vivido le han hecho ser una persona muy fuerte . Alejada de sus padres y hermanos, la exconcursante de 'Gran Hermano' ha sabido salir sola adelante desde los 22 años.

Desde sus duras vivencias, la bilbaína ha aprendido muchas cosas, entre ellas saber quién es, valorarse y respetarse. "Si tienes eso sabes lo que te mereces, lo que tienes que tolerar y lo que no y de quién si y quién no" , unas palabras que dejan entrever que ha pasado por una complicada historia familiar, que ha terminado con el fin de su familia, con la cual no tiene relación desde hace 8 años. ¡Descubre qué ha pasado entre ellos!

"Me da igual quién seas, si sobrepasas esos límites, si me faltas al respeto o no me quieres bien, no te quiero en mi vida", confiesa Elsa Meteos de forma tajante, dejando claro lo dura que se ha convertido a raíz de su historia de vida. ¿Cómo habrá llegado a este punto? Asimismo, tras asegurar que lleva tres años sin llorar, la exconcursante de 'Gran Hermano' confiesa si todo por lo que ha pasado le sigue afectando en su día a día.