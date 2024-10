La joven de 30 años tiene muchos planes de futuro y uno de ellos es entrar en el concurso más duro de la televisión para darlo todo. Ante su ímpetu y sus ganas de enfrentarse a este importante reto, Iban Garcia le advierte sobre la dureza de 'Supervivientes'. "Mucha gente dice voy... Luego llegas ahí y te quieres ir", exclama el tiktoker, que no ha dudado en prevenir a la bilbaína sobre la mala imagen que puede causan un abandono en el reality.

Pese a sus advertencias, Elsa Mateos no piensa cambiar sus planes de ir a 'Supervivientes', que incluso le permitirían mejorar la imagen que ha dado en 'Gran Hermano', de la cual no está muy orgullosa. En el programa completo la joven habla sobre las cosas que ha visto sobre ella y que piensa cambiar, puesto que se ha dado cuenta de que algunas de sus formas no son las correctas. ¡Entérate de todo lo que ha dicho en el videopodcast!