La que fuera concursante de 'La isla de las tentaciones' llegó incluso a abandonar la casa que compartía con su novio , después de enterarse de las múltiples deslealtades que había sufrido por su parte. Pese a ello, ambos influencers publicaron fotos en el mismo lugar al poco tiempo de su ruptura, pero en ningún momento llegaron a anunciar que estaban juntos. Una situación que se ha mantenido hasta el día de hoy, ya que no comparten fotografías juntos y tampoco se siguen en redes sociales .

Aunque en su perfil de Instagram parecen desconocidos, lo cierto es que han sido pillados juntos paseando por la calle. Un asunto que desconcierta a los colaboradores del programa y al presentador, los cuales no han dudado en opinar al respecto. Pedro Jota confiesa que cree que Lydia Pérez siente "vergüenza" y que por ello no ha dado el paso de confirmar que ha vuelto con el creador de contenido. "No querían que se hiciera público", señala Pedro Jota, el cual tiene claro que ambos han decidido llevar a escondidas su relación.