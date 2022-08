Carla Pereyra se emociona recordando sus orígenes humildes y nos muestra cómo es su vida junto a Diego Pablo Simeone

Carla se crio en un barrio obrero de Paraná, su ciudad natal, y ya desde muy joven supo que su lugar estaba fuera de allí: “Comencé en el modelaje con 17 años y me fui sola a Milán gracias a una oportunidad que me dieron, fue una etapa dura porque me rechazaron muchas veces, pero todo aquello me hizo superarme y son experiencias de vida”.