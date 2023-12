La cuenta atrás para evitar la pena de muerte ha comenzado, y para la defensa será clave demostrar que no hubo premeditación. Para ello, los abogados del joven español procurarán modificar los cargos de asesinato premeditado. Buscarán demostrar que fue homicidio, quizá imprudente y, con suerte, admitiendo circunstancias atenuantes, como un posible estado mental transitorio.

Tal como reflejan los estudios en psicología cognitiva, uno de los principales inconvenientes de la memoria no es el olvido, sino el propio recuerdo. La memoria no es estática, es un proceso dinámico en el que interceden múltiples factores que pueden llegar a modificar su exactitud. Los recuerdos van adquiriendo tintes distintos a medida que se suceden circunstancias y tiempo, por lo que su fiabilidad queda reducida. No podemos fiarnos ni de nosotros mismos, como para hacerlo de nuestros propios recuerdos.