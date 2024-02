Joana Sanz declara este martes en el juicio de Dani Alves: todos sus movimientos desde que él entró en prisión

Joana Sanz escribió de su puño y letra en marzo de 2023 una carta en la que ponía punto y final a su matrimonio con Dani Alves . En ella comenzaba: “Elegí como compañero de vida a una persona que ante mis ojos era perfecta. Siempre estuvo cuando más lo necesitaba (…) Me cuesta tanto aceptar que esa persona pudiera romperme a mí en mil pedazos. (…) Soy tan humana que, a pesar del daño que me ha causado, sigo estando aquí a su lado”.

Y añadió: “Sigo y seguiré estando, pero de otra forma. Lo amo y lo amaré siempre. Pero me amo y me respeto y me valoro mucho más a mí misma. Perdonar alivia, así que me quedo con lo mágico y cierro una etapa de mi vida que comenzó el 18/5/2015. Aquí está una mujer fuerte que pasa a la siguiente etapa de su vida”.