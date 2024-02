La prima de la denunciante de Dani Alves en el juicio: “Solo repetía que le hizo mucho daño”

E l jugador “estaba muy insistente” con ella y le dije que fuera a hablar con él, ha explicado la prima. Por eso no le extrañó que se fuera tras él por aquella puerta, que no sabían que era un baño.

La víctima, según el relato de su prima, salió del baño rara y después empezó a llorar desconsolada. “Yo no la había visto así en mi vida. No paraba de repetir: ‘Me voy a casa, no me van a creer’”, ha dicho la testigo.