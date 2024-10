Informativos Telecinco | Edición El Matinal, en vídeo (23/10/24)

La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez , comparece hoy en el Congreso de los Diputados para dar explicaciones sobre las dificultades de jóvenes y familias para poder pagar una casa . Rodríguez dará cuentas en el congreso a petición de los grupos parlamentarios republicano, Bildu y mixto. Desde Podemos exigen la intervención del mercado inmobiliario. La cita parlamentaria llega después de la reunión que ayer tuvieron la ministra, el presidente y una treintena de representantes del sector para buscar nuevas medidas. Un encuentro al que no acudió el sindicato de Inquilinas y que se produjo en medio de las críticas de Sumar que cree que no se está haciendo todo lo posible para solucionar el problema. La ministra de Vivienda ha abogado por más regulación pero sin concretar medidas.

El enfrentamiento entre Isabel Díaz Ayuso y Pedro Sánchez sube de tono después de que la presidenta madrileña anunciara que no acudirá este viernes a la cita en Moncloa con el presidente del gobierno. El Partido Popular en la Asamblea de Madrid ha pedido la comparecencia de Sánchez en la comisión que investiga si la Universidad Complutense tuvo trato de favor con su mujer, Begoña Gómez. Moncloa ya ha respondido: el presidente no acudirá porque no está obligado a hacerlo