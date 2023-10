Hallan entre dos vagones de tren un cadáver que podría corresponder a Álvaro Prieto

“Perdonadme, pero es que no he escuchado el paso. Os voy a contar un poco lo que estamos viviendo ahora mismo, en la vía del ten. Estamos literalmente al lado de las vías del tren, concretamente en la Avenida Kansas City. Quiero que vean exactamente este punto. Acaba de pasar un tren. Este tren que está ahora mismo dando marcha atrás hemos visto una imagen que podría tratarse… No sé como contar esto, acabamos de ver cómo entre dos vagones hay algo sospechoso, unas zapatillas que asoman desde los vagones con un pantalón beige"".