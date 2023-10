Álvaro Prieto rechazó la ayuda de Renfe: un cargador de móvil y llamar a su padre

Nadie entiende los movimientos de Álvaro Prieto en las trágicas horas que precedieron a su muerte, electrocutado, según confirma la autopsia. Puede que el shock de quedarse sin móvil y perder el tren le provocara un estado de ansiedad que le hizo tomar decisiones erróneas que acabaron de la peor de las maneras. Las incógnitas, muchas, siguen ahí porque Álvaro ya no podrá explicar por qué no tomó decisiones que no hubieran puesto en riesgo su vida. La desolación de sus padres, de sus amigos y de toda España, es total. Por el trágico final y por las múltiples opciones que podrían haber evitado una tragedia que aún se sigue, no obstante, investigando.