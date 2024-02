El asesinato de los guardias civiles en Barbate: "En las escuchas telefónicas dicen: 'cuando los veáis, a por ellos'"

La narcolancha que emplearon los delincuentes que acabaron con la vida de dos guardias civiles el pasado viernes en Barbate (Cádiz) se encuentra en Algeciras para las investigaciones policiales. Según los indicios de las autoridades, los agentes fueron asesinados a manos de unos narcos que no dudaron ni un segundo en ir directos a por ellos, con premeditación. Las escuchas telefónicas de sus conversaciones son impactantes.

Los agentes ahora tratan de recabar pruebas periciales y determinar de qué forma se produjo la embestida , así como el número de personas que iban en la embarcación ( por ahora hay seis detenidos ). Pero no es la única narcolancha que se puede ver en el puerto de Algeciras. Desde el Servicio de Vigilancia Aduanera afirman que hay decenas de esas embarcaciones y que son muy potentes, con motores de 200 caballos que pueden alcanzar 60 nudos de velocidad -110 km/h en alta mar-.

" El grado de hostilidad por su parte es cada vez mayor . Entonces, ya no se conforman con escapar, es que si pueden nos hacen daño a nosotros", explica Lisardo Capote, jefe de SVA Algeciras. Por eso hay voces criticas con la decisión del viernes, cuando las embarcaciones grandes no podían salir por el temporal y por estar averiadas, y el mando de la guardia civil decidió que actuaran con la zodiac desde tierra.

"No es momento para sacar ningún tipo de crítica o hacer ningún tipo de opinión", indica Luis Ortega, general de brigada de la Guardia Civil. Sindicatos de aduanas y asociaciones de la Guardia Civil denuncian que se mande a los agentes a actuar en zodiac o neumáticas que no les protegen (por ello se plantea el Instituto Armado las citadas tres nuevas embarcaciones). "Una y otra vez les siguen mandando en estas embarcaciones. Y lo que ha hecho es envalentonarse. El narco se ha venido arriba . Las escuchas telefónicas dicen: 'cuando los veáis en la Phoenix, a por ellos'", señala Fran García, portavoz de CSIF de Vigilancia Aduanera.

Sobre todo hay impunidad: los delincuentes actúan con descaro por la costa: "Si esta gente no tuviera la certeza de que los guardias no van a usar el arma... Si tuvieran el miedo a eso, a lo mejor no se hubieran atrevido a esto", explica Juan Cisneros, fiscal jefe de Algeciras. La Fiscalía Antidroga denuncio que tras la retirada del grupo especial antinarcos, las detenciones y aprehensiones descendieron a la mitad. Todos esperan medidas que eviten sucesos como el que le costó la vida a David y Miguel Ángel.