"Que pongan medios, que no vuelva a repetirse": las palabras de la tía de Miguel Ángel, guardia civil asesinado en Barbate

"No tenía que estar ahí", sentencia Emilia Gómez, "él era buzo y no tenía que estar ahí, esa no era su misión, pero él no se negaba a nada porque era un luchador, un valiente e iba donde lo mandaban". Y así fue a lo que su familia considera una muerte segura. "Iban sin medios y sin nada", dice su tía Mari Carmen, "y salían sin miedo sabiendo donde iban porque son unos profesionales".