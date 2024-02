"Siempre fuertes", la canción compuesta por un profesor de Jaén para animar a su compañera que cantan sus alumnos

La primera vez que Merce entró el colegio SAFA de Alcalá la Real en Jaén era tan solo una niña. No se imaginó nunca que volvería allí años más tarde como educadora. Aunque menos aún se podía imaginar que un profesor le iba a componer una canción, los alumnos la iban a grabar en un estudio y hasta rodarían un videoclip... y todo para que animarla.

El empujón le ha llegado a Merce que a través de sus redes les ha dado las gracias. "Me quedo sin palabras... no sé cómo agradecer todo esto que habéis hecho por mí", escribía en su página de Facebook, "mil gracias de todo corazón por transmitirme tanta fuerza y ánimo para seguir, por dedicarme una canción con un significado tan bonito para mí y sobre todo por no soltarme ni olvidarme".