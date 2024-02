Un estudio de Almería, mejores fotógrafos de boda en los Wedding Awards: "Amamos este trabajo"

Por segundo año consecutivo han sido premiados en los Wedding Awards 2024 en la categoría de Fotografía, un evento que organiza la página Bodas.net y que elige a sus ganadores teniendo en cuenta las opiniones de las parejas que ya se han casado usando esta plataforma. "Fuimos informados ayer y no hemos tenido aún oportunidad de celebrarlo", dice Jessica.

Este galardón sirve como indicador de calidad para miles de parejas que usan la plataforma para contratar a los profesionales de su boda, por lo que gel premio no solo es un gran reconocimiento para cualquier empresa, sino que también abre puertas para futuros trabajos. "Somos conscientes que nos queda aún mucho camino que recorrer", dice Jessica, "por eso continuaremos formándonos y buscando inspiración para poder seguir contando historias y fabricando bellas imágenes".

Cada vez que Jessica y José María Fuentes aprieta el botón de su cámara son conscientes de que no es una fotografía más. Están guardando para siempre un recuerdo que verán no solo los novios, sino aquellos hijos y nietos que aún no han nacido. "Desde el momento en el que dos personas te permiten estar presente en uno de los días más importantes de sus vidas, para ser los cronistas de su amor surge la inspiración y sentimos una gran emoción y responsabilidad a la vez".