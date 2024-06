Macarena, una sevillana elegida para navegar a la Antártida tras superar un cáncer

"Tuve la suerte de que me lo confundieron con uno de mama , pero en la biopsia se vio que era un sarcoma . Es un tipo de cáncer raro, además de poco frecuente y que tiene poca investigación", explica a EFE.

Se ha convertido en un motivo de positivismo en su vida: "Estaba muerta de miedo e incertidumbre . En función de cómo salga la operación tienes un pronóstico u otro. Me propuse ir al Reto y ha sido el motor para recuperarme y me ha ayudado para tener un buen estado de ánimo".

"Que se puede superar y se puede salir más fuerte y hacer cosas que antes de la enfermedad no veías posible con la ayuda de todos los que trabajan para que esto salga adelante", añade.

"He tenido la suerte de que me han ayudado muchísimas personas y también vamos con un grupo de expertos. Ahora me veo preparada para afrontar la aventura", dice convencida.