Manifestación en Sevilla por la gestión del Bono Alquiler Joven: "Solo se mueven a ritmo de concentración"

La concentración, que ha comenzado a las 10,00 horas y ha terminado sobre las 11,30 horas, se ha desarrollado "sin incidencias" acompañados únicamente por "la policía nacional", según ha explicado fuentes del colectivo. Se trata de la cuarta concentración desde que se aprobara este tipo de ayuda y no descartan continuar convocando concentraciones "si vemos que no se mueve un varal" y tras comprobar que "solo se mueven a ritmo de concentración".

Los jóvenes andaluces ya han lamentado en otras ocasiones que, a pesar de esperar más de dos años desde que el Gobierno central aprobara la medida y más de un año y medio desde que se abrió la convocatoria en la Junta de Andalucía, siguen "sin tener datos reales de cómo va el proceso, no se cumple la concurrencia no competitiva y no tienen el dinero cuando el plazo de resolución máximo era en mayo de 2023, es decir, ha pasado un año desde que deberían haber resuelto todos los expedientes".