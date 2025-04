La Unión Europea anuncia aranceles inmediatos de entre el 10 y el 25%

Solo queda un día para que entren en vigor los aranceles globales de Estados Unidos

Donald Trump amenaza a China con un arancel adicional del 50% por las represalias de Pekín

Queda un día para que entren en vigor los aranceles globales de Donald Trump y la guerra comercial no hace más que crecer. La cruzada del presidente de Estados Unidos contra el mundo no tiene límites y comienza a rechazar propuestas. Ya ha dicho no a los aranceles cero de Europa.

Mientras tanto, en España este martes el Consejo de Ministros va a aprobar las medidas para ayudar a los perjudicados con la guerra comercial. Son 14.100 millones de euros, en ayudas directas y avales, destinados a empresas dedicadas a los componentes de la automoción, el vinícola o los aceites.

Y la debacle en las bolsas del mundo entero ha vuelto a repetirse un día más. Descubre aquí la última hora de los aranceles de Donald Trump.