Indignación en redes por el repartidor de Cádiz al que piden que tire la basura: "Ya es la segunda vez"

Uno de sus últimos repartos era precisamente de productos de limpieza. Lo recogió una mujer de unos 45 años y tras quedarse con el pedido en la mano le pidió a Alex otro servicio, esta vez sin pagar: "Me dijo que le tirara la basura" , explica el repartidor que no había recibido ninguna propina por el servicio, "ni siquiera por la aplicación".

En ese momento Alex no supo que decir así. "Se creo una situación incómoda", confiesa el repartidor, "si le digo que no y me voy es raro". Así que no dijo nada, cogió la bolsa, se marchó y cuando bajaba por las escaleras recordó algo. Esta no era la primera vez que esta mujer le entregaba la basura, "ya es la segunda vez que me lo pide".