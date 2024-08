La lucha de Manuel contra una escalera para que su hermano pueda salir a la calle en Puerto Real

Desde hace nueve meses, Manuel González acude al pleno del Ayuntamiento de Puerto Real y pide la palabra. Siempre dice lo mismo y no se cansa de decirlo. Quiere que le den una solución a su hermano Paco. "Vive en una calle llena de escaleras" , nos cuenta, "y él va en silla de ruedas". Lo s médicos le amputaron un pie y varios dedos del otro por culpa de una diabetes y desde entonces los escalones de la calle Malagueñas se han convertido para él en una condena.

Paco vive justo en el centro de una calle peatonal en forma de escalera, subir o bajar es imposible para él si nadie le ayuda. "Es una escalera pública, es del Ayuntamiento, no tiene nada que ver con la comunidad", explica Manuel, que ha empezado a recoger firmas. "Yo no se si la solución es una rampa, un ascensor o un elevador, no soy un experto en esto", nos cuenta, "lo que pido es que lo vea un arquitecto y que haga algo para que mi hermano salga a la calle, es lo único que pido".