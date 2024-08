Manuel Jiménez, el 'tiktoker' de las Tres Mil que muestra su barrio más allá del estigma

Manuel Jiménez no es un gitano 'común'. Desde pequeño, en su barriada de Los Verdes en Las Tres Mil Viviendas de Sevilla , le han dicho el 'payito' por ser diferente. Ahora, a sus 25 años, esa diferencia le ha hecho llegar a casi 400.000 seguidores en redes sociales mostrando su barrio desde un prisma poco común.

Una perspectiva única del barrio más pobre de España , donde la basura se acumula en sus calles o los niños dejan de asistir al colegio al poco tiempo de comenzar, cuestiones que Jiménez no pasa por alto.

"En el instituto empecé a sufrir por el tema de mi orientación sexual. Voy creciendo y se me va notando más la pluma, ahí es cuando empiezo a ser rechazado porque en aquellos tiempos ser gitano y homosexual era complicado ", ha confesado.

Esta situación se acrecentó durante el Bachillerato, pero no se dio por vencido y terminó sus estudios: "En cuanto terminé mi pensamiento era dejar mi barrio, mi familia, todo... y me fui a Holanda a trabajar", relata.

El tiempo y la distancia dieron a Manuel una nueva perspectiva, y la soledad en una tierra que no era la suya le empujó a descubrir que realmente no quería marcharse de su barrio, sino verlo crecer y cambiar.

"Cuando vuelvo es cuando el rechazado y el maltratado es admirado", comenta con orgullo, "la gente me miraba de otra forma".

"La gente que ve mis vídeos me decía que gracias a mí veían las Tres Mil de otra forma, con menos miedo", dice, y que entonces se dio cuenta de que estaba llegando a lo que quería.

"El tema está en concienciar a la gente y pienso que lo estoy haciendo, ojalá no me equivoque", dice Jiménez, que cuenta que cuando arregló su casa "a los días las vecinas compraron pintura, me ven limpiando y se ponen a limpiar".