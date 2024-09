La familia de Marta del Castillo urge a la Audiencia de Sevilla a aclarar la sentencia de absolución del Cuco

Por eso, insiste en que en la resolución se debería incluir que madre e hijo “reconocieron todos los hechos”, no solo los de la acusación del Ministerio Fiscal, sino también “de las distintas acusaciones, particular y popular, siendo los propios letrados de las defensas los que dispensaron de la lectura de los escritos de la acusación particular", algo que, como se subraya en el escrito, fue “expresamente interesado” por el abogado de Francisco Javier García Marín, alias ‘el Cuco’.

El tribunal resolvió que la figura del testigo coimputado "no se encuentra regulada" legalmente y no se han determinado por el Tribunal Supremo las consecuencias de faltar a la verdad en su declaración, mientras que también absolvió a su madre porque "no mintió en cuestiones trascendentales" para la resolución del asunto y, además, no fue advertida de la dispensa legal de no contestar a preguntas que pudieran perjudicar a su hijo.