Caso Marta del Castillo: 15 años de un crimen que sigue sin conocer la verdad

Carcaño, asesino confeso de la joven, nunca ha revelado lo que realmente ocurrió aquella noche del 24 de enero de 2009 , así como en la madrugada del día 25. O al menos no se ha podido demostrar que lo que dice sea verdad. El joven, que cuando ocurrió el crimen tenía 19 años, sigue cumpliendo su condena en la cárcel de Herrera de la Mancha. Tiene novia, se ha hablado de que piensa en ser padre y su salida de prisión se fijó para 2030. Todo, mientras Antonio del Castillo y Eva Villanueva, así como sus otras dos hijas y el resto de familiares , siguen sin respuestas y sin encontrar a Marta tres lustros después.

Antonio y Eva, los padres de Marta, esperaban su regreso por la noche y, al ver que no volvía, comenzaron a llamar a la joven. Su teléfono estaba apagado y decidieron acudir a comisaría para denunciar de inmediato. Las autoridades, entonces, no habrían activado el protocolo de búsqueda de la menor hasta 17 horas después, un periodo de tiempo que podía haber sido clave para localizarla, con o sin vida. Aquel día, con el paso de las horas, comenzaron a gestarse las campañas de búsqueda, batidas y difusión de carteles, así como manifestaciones bajo el lema 'Todos somos Marta'. El caso llegó a todos los ciudadanos de España y tomó una enorme relevancia a nivel mediático.

En la primera, Carcaño, que vivía en la localidad de Camas con su novia, Rocío, y la familia de esta, asegura que quedó con Marta, a pesar de no estar juntos, y acudió al piso de la calle León XIII que mantenía temporalmente junto a su hermano, Francisco Javier Delgado. Allí, según dijo ante los agentes en la reconstrucción de los hechos, mató a Marta de un golpe con un cenicero tras una discusión. Tras el crimen llamó a Samuel B. P. y le prestó ayuda para deshacerse del cuerpo en un puente que cruza el río Guadalquivir, según apuntó. En la segunda versión, volvió a implicar a Samuel y lo hizo por primera vez con Javier G. M., alias El Cuco. Carcaño mantiene la autoría del asesinato. En la tercera, acusó a El Cuco de ser el autor material del crimen y mencionó un contenedor de basura, lo que desata búsquedas en el vertedero de Alcalá de Guadaira.

Se cerró el caso con la condena a Miguel Carcaño a 20 años de prisión por delito de asesinato, pero no por el de violación, ya que no quedó probado que la víctima fuera agredida sexualmente (algo que admitió el propio asesino confeso). Los posibles cómplices, mientras, y ante un enorme revuelo social, quedaban libres.

Tras una de las muchas versiones de Miguel Carcaño, al que salvaron tras intentar quitarse la vida en prisión, las autoridades retomaron la búsqueda del cuerpo de Marta después de numerosos intentos. Esta vez, en una finca del municipio de La Rinconada, pero la búsqueda no obtuvo resultado. La familia de Marta del Castillo no paró en su lucha por tratar de hacer justicia por el asesinato de su hija.

Pese a reabrirse el caso, más tarde, la Fiscalía de Sevilla acabó solicitando que se archivase la causa al no considerar que la supuesta pelea entre los hermanos tuviese algo que ver con el asesinato de Marta. El padre de Marta pidió reabrir el caso y según el Ministerio Público, Carcaño sí cometió un delito de estafa y falsedad documental para la hipoteca, pero no ha quedado todavía demostrado si hay alguna vinculación entre estos hechos y el crimen de la joven. Aunque se archivara el caso, se abrió una pieza separada años después para que el caso no pueda ser archivado hasta el hallazgo del cuerpo de la sevillana.