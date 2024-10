La madre de uno de los menores supuestamente agredidos por un policía de Málaga: "Es injusto lo que le han hecho"

" Ellos no habían hecho nada, estaban en casa ", repite insistente Mónica Alcaide , la madre de uno de los menores presentes en la supuesta agresión cometida por un agente de la Policía Local de Málaga y que ya se está investigando. Mientras ella hace de portavoz, otras dos madres están en la comisaría de la Policía Nacional poniendo una denuncia .

La secuencia de los hechos quedó registrada en una cámara de seguridad del bloque y son esas imágenes las que las madres afectadas están distribuyendo. En ellas, se ve cómo el agente pide en varias ocasiones la documentación a uno de los menores. "N o se la daba porque no la tenía encima y le estaba diciendo que le dejara ir a casa a buscarla", dice Mónica. En ese momento, y según se puede ver en las imágenes, el agente propina un golpe en la cabeza al menor.

"Tienen entre 14 y 15 años, aunque había incluso niñas mas pequeñas que no salen en el vídeo", aclara una de las madres. El resto no habla bien español pero se esfuerzan en contar que lo que ha pasado "es injusto, ellos no han hecho nada"