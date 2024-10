Caso Bretón: 13 años sin los pequeños Ruth y José, un crimen que conmocionó a todo el país

Aprovechó los días en lo que le tocaba tener a los pequeños a su cargo . Los recogió en Huelva, donde vivían con su madre, y se los llevó a Córdoba para terminar con su macabro plan . El 8 de octubre de 2011, José Bretón, denunció haber perdido a sus dos hijos pequeños en un parque, pero lo cierto es que acababa de matarlos y de quemarlos para no dejar huella.

El 18 de octubre fue detenido y tres días más tarde ingresaba en prisión . Las versiones que dio sobre la desaparición de los pequeños y las cámaras de seguridad del parque y otra de una calle por la que pasó cuando dijo no haberlo hecho, lo delataron .

José Bretón durmió a sus hijos con medicamentos, los mató y luego los quemó en la finca propiedad de los abuelos de los pequeños. La noticia no podía ser más terrorífica.

Desde entonces Ruth Ortiz, la madre de los pequeños vive alejada de todo lo que le recuerde a esa vida, a ese momento. Hace ya algún tiempo que confesó en alguna entrevista que incluso utiliza un apellido diferente para no ser reconocida. No quiere hablar de lo ocurrido, no quiere volver a revivirlo de ninguna manera.