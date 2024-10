Seis bomberos de Málaga pierden la plaza, tres años después, por una prueba de natación: "En semanas, estaremos en la calle"

Él y otros cinco compañeros aprobaron la oposición para entrar en el cuerpo en el año 2011, aunque lo hicieron gracias a que se les repitió la prueba de natación que, en un primer momento, no pasaron. El tribunal consideró que la primera prueba n o se había hecho en igualdad de condiciones para todos.

Eso supuso que algún aspirante que sí pasó la primera prueba no lo consiguiera a la segunda . Denunciaron la situación y ahora, tres años después , un juzgado les da la razón . El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Málaga ha anulado el nombramiento de los seis bomberos del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamentos del Ayuntamiento de Benalmádena y ordena que se repita el examen solo a quienes superaron la primera prueba de natación.

Manuel y sus compañeros daban la vida por resuelta y ahora, en pocas semanas, pueden perderlo todo . "Esta foto fue hace 3 años cuando estas grandes personas, consiguieron el puesto de sus vidas ; ser bomberos. Muchos de vosotros no entenderéis lo que ahora voy a expresar, pero nosotros estamos igual ante esta noticia tan cruel e injusta ", dice una familiar de los afectados bajo una fotografía compartida en su perfil de Instagram.

"Esta prueba se repitió porque todos los opositores que suspendieron reclamaron la misma, ya que por motivos meteorológicos comprobaron que no pudieron nadar en las mismas condiciones todos", se puede leer. "Pido un poco de humanidad porque es lo que no han demostrado los culpables de que hoy estos seis hombres no puedan seguir trabajando en lo que era su vida, esta profesión tan importante y que tanto se valora que es la de ser bombero", concluye.